（使用樓地板面積約972坪的高雄港灣「候工室」舊址（有彩繪牆的中間建物），將調降旅宿營業比例之後，重新招商。圖／土開公司提供）

儘管每坪月租金比周遭店面便宜20％到47％，但因疫情衝擊旅宿住房率，加上還得花費8千萬到1.2億元裝修，因此，高雄港灣的「候工室」舊址招商案，仍使產業祛步，高雄港區土地開發公司為了第四次成功脫標，將參考潛在開發商的建議，降低旅宿營業面積，並協助得標廠商辦理使用執照變更。

高雄港區土地開發公司發言人林昭廷23日表示，港務公司出海船員中繼站的「候工室」舊址，第三次招商時，即使將每月租金從第一次的60萬元、第二次的50萬元，下調到45萬元，日前仍無人投標。

林昭廷指出，樓地板面積約972坪的「候工室」舊址，除了基地面積夠大，租金也比週遭店面還便宜很多，以每月租金45萬元來看，換算每坪租金約463元，比新興街大樓店面的583元、大智路透天店面的每坪621元、以及大勇路透天店面的887元，分別低約20.58％、25.44％、以及47.80％。

他強調，投標廠商因要考慮再花費8千萬元到1.2億元，進行裝修，擔心投資效益不佳，特別是在今年2月以來的新冠肺炎（COVID-19）疫情的衝擊之下，高雄的飯店、旅館住宿業者，住房率偏低，都是讓投資人不敢下手、觀望的主因。

因為，現有的招商契約草案第二條規定，「候工室」舊址的經營項目，以旅館結合餐飲、文創等符合土地使用管制使用的用途為主，其中，至少應有總樓地板面積50％，營運旅館業。

林昭廷指出，以土開公司自營的棧貳庫為例，今年1到6月的來人，大約比去年同期減約50到60％，即使政府獎勵國旅，7月的來人也只有回升到75％到80％，過去占約15％的國外旅客，因境管關係，光靠國旅仍無法補足，這樣的情況也反映在週遭的商旅或飯店。

因此，維持月租金45萬元不變的情況之下，土開公司將考慮潛在投資廠商的建議，將原本50％樓地板面積必須經營旅宿的限制，予以降低，讓業者擁有更多的空間，經營文創、辦公室、餐廳、與展覽等商業行為。

他說，未來得標廠商提出營運計劃，需向政府申請證照或許可時，土開公司也將在法令許可及權責範圍內，全力協助得標廠商，向高雄市政府溝通、協調，辦理使用執照變更。

(工商 )