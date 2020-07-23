2020亞洲生物科技展將於23日至26日在南港展覽館2館舉行，竹科共有19 家廠商參與，其中管理局特別以「創新竹科、生生不息」為主題設置主題館， 展現堅強生技產業實力，其中竹科廠商台灣微創更榮獲年度創新獎。

新竹科學園區近年積極發展生醫產業，如今生技醫療為竹科成長最快速領域， 已有 130 餘家廠商進駐，為推廣生醫產業研發成果，此次竹科管理局與廠商攜 手參加 2020 生技展，竹科主題館包括萊弗斯基因、喜康生技、創心醫電、竟天 生技、台灣優燈、和曜生技、費生恩、綠品生技、光宇生醫、金鴻醫材、譜鉅 科技等 11 家廠商，展示產品橫跨生醫產業鏈上中下游，包含細胞培養及純化技 術(喜康、金鴻、台灣優燈)、大規模及快速檢測系統(萊弗斯、譜鉅)、藥物傳 輸機制(竟天)、原料萃取(和曜、費生恩、綠品)、先進醫療材料(光宇)、遠距 診斷(創心)等。其他獨立參展廠商包括信東生技、台康生技、奎克生醫光電、 霖揚生技、高端疫苗、葡萄王生技、聿新生技、禾伸堂等8家，共同展現竹科 生醫產業聚落堅強的研發實力。

今年生技展頒發傑出生技產業金質獎、潛力標竿獎、年度創新獎等獎項，表彰 廠商對於生醫領域發展的貢獻，竹科廠商台灣微創醫療器材獲頒年度 創新獎。台灣微創醫療器材成立於 2009年12月，研發第二與三類的高階植入式醫療器材，強調創新性並結合臨床醫師之需求，產品包括人工骨材、微創脊 椎椎間融合器與固定器等，目前已取得 GMP與ISO 13485認證，更獲得台灣、美國、歐盟、中國大陸等主要經濟體的多項產品上市許可，以自有品牌進軍國際市場。

新竹科學園區擁有全球首屈一指的半導體供應鏈，藉由 ICT 產業優勢，發揚半 導體及生醫產業群聚綜效，如今生技醫療已成為竹科成長最快速的產業，2019 年營業額超過135億元，5年複合成長率高達8.2％。竹科管理局未來亦將積極協助廠商拓展海外市場，以先進醫材、新藥開發、檢測系統及智慧醫療等領域為主。

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