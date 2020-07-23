美國近日突然要求中國關閉駐休士頓總領事館，美國總統川普23日表示，他「永遠有可能」下令關閉更多中國駐美領事館。

路透報導，對於中國駐休士頓總領事館稍早出現火勢，兩名美國政府官員表示，得到的消息是那裡在焚燒一些文件。川普稱，美方認為該領事館發生火警，估計中方正在焚燒文件或紙張。

美國政府21日突然要求中方限時72小時內關閉駐休士頓總領事館，指控中國從事間諜活動，中美關係急劇惡化。美國國務院22日表示，此舉是為了保護美國智慧財產權與美國人的個人資料。

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