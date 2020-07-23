自行車族群-巨大（9921）、美利達（9914）、愛地雅（8933）等個股，23日早盤股價表現疲弱不振，利奇(1517)卻量價齊揚，盤中股價最高站上11.35元、逆勢大漲近9%，差一根就漲停板，目前成交量衝破7100張。

利奇5月稅前淨利1,500萬元、本期淨利1,500萬元，均為年減26%，EPS0.07元；第1季合併營收5.16億元，年減28%，稅前虧損7000萬元，本期淨損6900萬元，每股虧損0.28元。

(工商 )

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