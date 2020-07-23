泰國一名少女波朗拉玟（Pronrawin Ongpisut）日前在臉書痛批，19日父親身體不適，無法呼吸、臉色蒼白，立刻打急救專線求助，希望出動救護車載父親到醫院；不料接線人員接聽後說道，「嗶嗶！我聽不到你的聲音。」甚至還嘲笑她、模仿她的聲音。雖然救護車幾分鐘後抵達，但父親還是不幸過世，波朗拉玟生氣表示，在人命關天時刻，接線人員竟嘻笑、取笑，認為非常不恰當。

據《khaosod》報導，波朗拉玟指出，19日早上7時許父親感受到身體不適，所以她趕緊撥打急救專線，告訴對方地址與情況，因為醫院離家裡不遠，她認為救護車應該很快到達，但救護車遲遲沒有出現，又撥打了第2通電話，卻沒有人接，她繼續撥打第3通，終於有人接聽，她哭著說：「為什麼這麼久？」沒想到對方竟模仿她的話、電話聲，甚至還裝作聽不清楚。

過了幾分鐘後救護車到達，將波朗拉玟的父親送往醫院急救，但經搶救後父親仍不治身亡，讓波朗拉玟一家人相當難過。波朗拉玟指出，她不是為救護車遲到而生氣，而是接線人員竟在電話那頭嬉鬧，甚至嘲笑她和父親。波朗拉玟已向西部叻丕府（Ratchaburi）醫院提出申訴，要求相關人員在父親遺體面前道歉。

醫院主任伍迪斯提拉賓尼（Pichien Wuttisatirapinyo）表示，這件事其中可能有誤會，病患家人當時已感受到緊張及壓力情緒，因此當下聽到這些話會讓她們感到不舒服，也對接線人員的錯誤行為道歉；目前醫院已下令查清事件，必要時會做出適當的懲處。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)