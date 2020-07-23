總統蔡英文受訪回應時事議題｜2020.7.23

高雄補選國民黨候選人李眉蓁，碩士論文遭爆抄襲，昨（22）日她表示，蔡總統的論文也是疑雲滿天飛，要檢驗的話應一視同仁。對此，總統蔡英文今日出席活動時，呼籲李眉蓁應誠實面對市民。

關於論文爭議，李眉蓁表示，蔡總統的論文也是疑雲滿天飛，要檢驗的話應一視同仁，而非分大總統、小市長，如果蔡總統回應了，自己也會按照她的標準回應。

對此，蔡英文表示，如果社會有質疑就應一一回應，強調自己的論文與學位都沒有問題，母校也都提出說明，學位頒授過程中也沒問題，但在去年選戰還是被拿出來操作，當時也一一提出、耐心說明，因此鼓勵候選人面對質疑要好好對外說明，國家也有一定的體制驗證論文真偽。

至於前總統馬英九尚未領取三倍券，坦言「覺得三倍券程序很複雜，有點怕怕」。蔡英文則說，領取過程不論在超商或郵局，程序都相當清楚，超商店員也會幫忙指導，呼籲馬英九不要害怕，趕快去領，一點都不困難。

(中時新聞網)