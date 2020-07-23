美陸衝突急速升溫，昨（22）日傳出美國限期72小時內要大陸駐休士頓總領事館撤離，川普總統首度回應，聲稱未來可能會關閉更多大陸領事館。對於雙邊外交角力戰，復旦大學國際政治系的美國問題專家沈逸教授，接受媒體專訪表示，「川普政府正讓局勢走向不受控制邊緣」。

美國國務院昨日回應，關閉陸駐休士頓總領事館是為了「保護美國人的智慧財產權及私人資訊。是因為它成了解放軍竊取情資的中心」。目前正訪問丹麥的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指控，大陸的間諜行為竊取了美國及歐洲的智慧財產，導致損失數十萬工作機會。

大陸駐美國大使館今23日發出聲明全文表示：「7月21日，美方突然單方面要求中方限時關閉駐休士頓總領館，是對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本准則以及中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。中方對此強烈譴責、堅決反對」。美方有關指控毫無根據，純屬無稽之談。同時，單就中美駐對方國家使領館數量和外交領事人員數量而言，美方遠遠多於中方。美方不要搬起石頭砸自己的腳。中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。

對於美國限時關閉大陸領事館並指控領事館是大型情報中心，陸媒《觀察者網》22日專訪了沈逸教授，他指出，「一開始得知這項消息非常震驚和錯愕，因為駐在地外交使節公開蒐集情報，本身就是外交使節的工作內容之一，美國的指責他認為是非常荒謬的，第二，川普政府正在走向不受控制的邊緣，關閉中國使領館這一荒謬的決定，可以載入人類外交史荒誕實錄。

(中時新聞網)