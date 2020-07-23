為提升採購專業知能，台中市政府政風處分別於23、24日兩天，以各機關辦理採購業務相關人員為對象，舉辦「校園工程暨經常性採購案例解析及常見違失」及「政府採購法刑事案例解析」兩場大型宣導活動，錄製「善用政府採購─採購有夠正」小講堂光碟，實體、數位課程雙軌並行，宣導正確採購法紀觀念。

政風處表示，兩場講座分別邀請行政院公共工程委員會科長謝基政，及台灣台中地方檢察署檢察官楊植鈞擔任講師，解析採購常見的錯誤行為態樣及刑事實務案例，以提升採購業務人員專業知能，建立正確法紀觀念。

政風處說，為提升學校辦理採購效率及品質，政風處擬訂「台中市政府2020採購人員培力專案宣導活動實施計畫」，除辦理實體大型教育訓練，並以「校外教學採購」為主題；邀請市府採購稽核小組外聘委員陳有政，錄製「善用政府採購─採購有夠正」小講堂光碟，發送市府各級學校參考運用，協助學校妥善辦理校外教學採購案件。

政風處強調，相關數位教材建置於政風處臉書粉絲專頁，供市府各機關及其它公務機關下載分享，讓無暇參與實體講習的公務同仁，可自行上網學習，藉由雙軌宣導方式，深化公務員採購知能，落實市長盧秀燕「陽光政治、效能政府」施政願景。

(中時 )