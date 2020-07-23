國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁爆出論文抄襲爭議，有高達96%、123頁的內容都是「複製貼上」。對此，資深媒體人黃創夏則稱國民黨真是看不起高雄人，走了「總機」，來個「影印機」。網友則回文諷「影印機背後還有一個塑膠做的黨主席，如同人形看板一樣存在著」。

李眉蓁的碩士論文被質疑抄襲，教育部主動表示，中山大學已啟動調查，教育部如接獲檢舉，將依法定程序處理。對此，李眉蓁認為，她的論文被議論是抄襲，明顯遭選舉操作，對校方和教授感到抱歉，她尊重中山大學的學術倫理審查機制。

這起事件使李眉蓁的形象大傷，恐對選情造成影響。黃創夏則在臉書直言，走了「總機」，來個「影印機」，國民黨真是看不起高雄人！

網友則回應表示「影印機背後還有一個塑膠做的黨主席，如同人形看板一樣存在著！」、「形容真妙」、「好一個影印機」、「能搞成這樣~~真是奇蹟」、「歌也抄，文宣也抄，論文也抄，完全不尊重智財，影印機無誤」、「不能怪她，因為當影印機時，沒想到有一天會被拉出來墊檔選市長」、「真的是羞辱高雄人夠夠」、「這個比喻太妙了」。

(中時新聞網)