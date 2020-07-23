娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！老家在三峽大壩附近！劉樂妍曝遭淹沒慘況 哭求政府救家人；吳淡如宣布退休 考上千年學府念歷史嗆酸民「不關你支持誰」；被教授狠打臉！鄭弘儀聽完傻眼 下秒飆粗口；謝震武「價碼最高」也輸他？劉寶傑被爆《關鍵時刻》真實收入。

近來大陸多省受暴雨影響災情不斷，三峽大壩更傳出有潰堤風險，而自開閘洩洪後，中下游洪災氾濫，中心區域幾乎都被水淹沒，湖北恩施市還因土石流形成堰塞湖，隨時可能潰堤，十分危險，老家在恩施的劉樂妍，也崩潰發文希望大陸政府能救救她的家人。

作家吳淡如11年前生下女兒小熊後，近年逐步淡出演藝圈，今(21日)她在臉書報喜，自曝考上「千年學府」湖南大學岳麓書院的博士班，將攻讀中國史，吳淡如還強調：「請有某種政治意識的不要有意見，老娘讀書的事不關你支持誰」。

媒體人出身的主持人鄭弘儀，談話風格犀利又不失幽默，不過鄭弘儀近日在節目分享種菜經驗，鄭弘儀就表示，他會用辣椒水來抗蟲害，不過卻遭台大農化系教授顏瑞泓糾正說：「沒有殺蟲的效果」，讓鄭弘儀當場傻眼了。

知名律師謝震武去年被指１集台幣6萬，是價碼最高的政論節目主持人，不過資深財經媒體人楊世光日前在直播節目中談及政論節目主持人價碼，卻意外揭密了知名節目主持人劉寶傑主持《關鍵時刻》真實收入，算一算一點也不輸價碼最高的謝震武。

(中時新聞網)