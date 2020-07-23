三星最新宣佈，支援5G的摺疊智慧型手機Galaxy Z Flip 5G，預計於8月7日起於指定市場販售。

Galaxy Z Flip 5G是三星Galaxy系列中首款搭載高通Snapdragon 865 Plus 5G行動平台的裝置，帶來驚人的5G速度，但尺寸卻幾乎未增，Galaxy Z Flip線條流暢且前衛的外型，成就最佳的便攜性，全機採用玻璃材質搭配霧面磨砂處理，帶來更舒適順手的觸感，同時減少指紋沾染。

相較於今年年2月問市的Galaxy Z Flip，Galaxy Z Flip 5G搭載一系列升級功能，包括分割畫面模式、多工視窗、應用程式組(App Pair)，以及多重視窗工具列等。

Galaxy Z Flip 5G將於8月7日起於指定市場販售，共推出灰色與銅色兩款顏色供選擇。

三星今年2月在台灣市場推出首款翻蓋式摺疊智慧手機Galaxy Z Flip，當時預購即傳出佳音，5小時搶購一空，目前Galaxy Z Flip 5G是否會在台灣市場開賣，仍等待進一步消息。

(時報資訊)