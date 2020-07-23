學習王(6780)今天登錄興櫃，參考價60元，開盤後最高來到93.7元，漲幅達到44％。
學習王主要從事於幼兒及K12(國小、國中及高中)教育相關數位產品及服務，目前主要產品包括智能學習書筆系統、好師到雲端學苑、Danny Kids互動式兒少美語及學涯顧問服務四大主軸，數位學習營收占比達到98％。
目前國內疫情影響告一段落後，公司6月營收0.6億元，營收成長率由負轉正，年增3.7％，累計上半年營收2.08億元，年減14.8％。
雖然學習王董事長郭英標是補教出身，也是儒林補習班體系創辦人，在補教業界資歷長達30年，不過，學習王未來仍會朝數位學習內容及系統服務提供發展，不會有實體補習班加入。
學習王公司現已累積超過10,000小時教學課程數位內容，並配合教育部108課綱，持續擴充各種時事、素質素養教材，領先業界結合智能筆進行互動式教學，且學習王產品客製化彈性高，可靈活選擇與購買商品。下半年Danny Kids兒童互動式美語產品上線，為公司提供成長動能。
(時報資訊)
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