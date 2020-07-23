美國參議院國土安全與政府事務委員會周三通過「政府設備禁用抖音法案」，基於用戶個資的安全性考量，將禁止美國聯邦僱員在政府提供的設備上安裝中國影音社群媒體抖音。

該法案在獲得參議院委員會通過後，將交由全院進行表決。

根據抖音去年公布的資訊，該app在美國的每月活躍用戶高達2,650萬人，其中約六成年齡介於16～24歲。

中國政府在2017年實施的一項法令，要求企業必須支持與配合國家情報工作。抖音在美國受到年輕族群歡迎，引發華府對個資安全性的擔憂。

本周早些時候，美國眾議院已表決禁止聯邦公務機關職員在政府配發的設備下載抖音。這項法令納入才剛通過的7,410億美元國防政策法案。

相關提案既已在眾議院過關，也獲得參議院委員會支持，在聯邦公務設備上封殺抖音的禁令料將很快完成立法。此前白宮高層即表示，正考慮對抖音等中國應用程式實施限制措施，可能很快就會採取行動。

(時報資訊)