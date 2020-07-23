半導體設備廠辛耘(3583)第2季營收季增約34%，自結6月獲利3100萬元，每股稅後淨利0.39元，第2季獲利表現將較第1季每股小賺0.03元升溫。展望下半年，隨著半導體大廠持續投資先進製程，將帶動需求，預期公司下半年業績將優於上半年表現。

台積電上周法說會公布調升今年資本支出，帶動相關供應鏈股價齊揚；辛耘因股價位階較低，買盤連續數天追進，股價從不到50元快速拉升至69.7元。

辛耘公布，6月自結稅後純益3,100萬元，年增35%，每股純益0.39元，單月獲利超過第1季實績。

辛耘為台積電供應鏈成員，近幾年也積極布局大陸市場，首季受到大陸訂單不如預期，單季營收6.3億元、季減40%，獲利300萬元，每股純益0.03元。

辛耘6月營收2.87億元，年減9%；單月獲利3,100萬元，超越首季總和，獲利明顯提升。

辛耘第2季營收8.45億元，季增34.07%，但年減24%。展望下半年，隨著世界各國已陸續解封，加上半導體大客戶持續加碼投資先進製程，將帶旺相關設備需求增溫，法人預期公司下半年業績將優於上半年表現，近期投信也連續買超4天為1653張。

台積電擴產腳步持續，法人評估，台積電竹南先進封測廠第一期廠區預計下半年開工，最快2021年完工、可以開始進機；法人指出，若辛耘能搶下訂單，將有機會帶動明年業績重啟成長力道。但受到新冠肺炎疫情與美中科技戰火延燒，法人估辛耘今年業績比去年下滑。

(時報資訊)