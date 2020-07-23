連鎖餐飲集團王品（2727）股東常會通過配息約4.44元，今（23）日進行除息交易，每股參考價75.1元。王品開盤上漲1.2％後穩揚，最高上漲1.86％至76.5元，填息率約31.82％，早盤維持近1.5％漲幅，在填息率上穩健前行。

王品2020年6月自結合併營收12.17億元，月減12.69％、年減10.3％，為近3年同期低點。不過，第二季合併營收34.77億元，季增達17.51％、年減13.36％，自近8年低檔回升。累計上半年合併營收64.36億元，年減21.75％，續處近8年同期低點。

觀察王品6月兩岸事業群概況，台灣營收8.3億元、年增2.01％，創近7年同期新高。中國大陸3.9億元、仍年減28.93％。累計上半年台灣營收47.9億元，年減率自前5月2.28％收斂至1.56％。中國大陸營收16.4億元，年減率自前5月55.29％收斂至51.05％。

王品表示，國內防疫措施鬆綁帶動端午連假「報復性聚餐」，使王品台灣門市數今年雖年減15家，營收仍逆勢創近7年同期高點。中國大陸整體餐飲恢復率達8成，在排除日料品牌及北京地區後，王品整體恢復率超過85％，高於整體平均水準。

展望後市，隨著暑假開跑、振興三倍券正式發放，配合父親節、七夕情人節等節慶聚餐商機帶動下，王品看好台灣第三季旺季效應可期。中國大陸在店內用餐人潮逐漸回流、外帶外送業務量續增、年輕客群增加下，對後市亦維持逐漸好轉的審慎樂觀看法。

(時報資訊)