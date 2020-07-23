生魚片前陣子才造成北京恐慌，疑似掀起另一波新冠疫情，引起人心惶惶，日前又傳出一名中年男子因愛吃生魚片引起腹瀉，到醫院檢查才發現，肝臟經然已經被寄生蟲啃掉一半！

星島日報報導，浙江省杭州市1名55歲的謝姓男子，日前在四川做酸菜魚，為求鮮嫩口感，魚片只燙了幾十秒就吃，沒想到之後開始腹痛、腹瀉、疲勞、食慾不振，撐了4個月後又出現畏寒、發熱等症狀，才趕緊就醫檢查，不料醫師驚見，他的肝臟左葉已被寄生蟲吃光，變成1個約20公分大的膿球，還長了許多腫瘤。

手術時醫師發現，男子肝臟囊壁上的腫瘤裡，竟爬滿無數個肝吸蟲蟲卵。根據謝姓男子表示，四川當地有生吃或半生吃魚片的習慣，醫師判斷，可能就是這個習慣釀成病因。醫生指出，雖然感染初期可能沒有病症，但寄生蟲繁殖力驚人，每次可產上千顆卵，並存活20至30年，若置之不理，除了會引起腹痛、腹瀉、消化不良、營養不良、疲倦乏力等症狀，甚至可能會侵蝕肝臟，造成肝膽道內結石、肝硬化甚至肝癌。

(中時新聞網)