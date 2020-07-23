中央流行疫情指揮中心公布有條件開放外國人來台就醫的消息，引爆醫護強烈怒火。(圖擷自衛福部臉書)

衛福部又惹怒醫護人員！中央流行疫情指揮中心昨(22)日宣布，台灣醫療能量有餘裕，除健診、醫美外，要開放外籍人士來台就醫。對此，醫護一片嘩然，有人到衛福部臉書留言怒嗆，嫌大家太閒嗎？Taiwan can help不是無限上綱。

有條件開放外國人來台就醫的消息，昨經指揮中心公布，並貼文在衛福部臉書上。貼文稱，自今年3月19日實施邊境管制措施，限制非本國籍人士入境，使部分國外病人無法來台而中斷治療。現考量國內疫情穩定，且醫療量能尚有餘裕，為延續「Taiwan can help, and Taiwan is helping!」的精神，自今年8月1日起，除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外，國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出來台就醫申請，衛福部將依醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查，協助海外人士來台接受醫療服務。

衛福部這項鬆綁就醫的決策，豈料引來醫護在底下留言痛批，「當醫護人員吃飽太閒嗎！！！」、「嫌大家太閒？Taiwan can help不是無限上綱」、「荒唐，嫌他們不夠累嗎？」、「敢這樣搞，以後不用想再執政，笑死人推這什麼濫政策！」、「把醫護人員當什麼？被感染你們承擔得起嗎？ 我們是人不是你們的玩具，讓你們隨意操控」、「請問衛福部一定要這樣糟蹋我們珍貴的醫護人員和醫療資源嗎？」、「不要只會出一張嘴，有種自己派員穿著防護衣、自己下來顧！」。

(中時新聞網)