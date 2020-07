中央流行疫情指揮中心公布有條件開放外國人來台就醫的消息,引爆醫護強烈怒火。(圖擷自衛福部臉書)

衛福部又惹怒醫護人員!中央流行疫情指揮中心昨(22)日宣布,台灣醫療能量有餘裕,除健診、醫美外,要開放外籍人士來台就醫。對此,醫護一片嘩然,有人到衛福部臉書留言怒嗆,嫌大家太閒嗎?Taiwan can help不是無限上綱。

有條件開放外國人來台就醫的消息,昨經指揮中心公布,並貼文在衛福部臉書上。貼文稱,自今年3月19日實施邊境管制措施,限制非本國籍人士入境,使部分國外病人無法來台而中斷治療。現考量國內疫情穩定,且醫療量能尚有餘裕,為延續「Taiwan can help, and Taiwan is helping!」的精神,自今年8月1日起,除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外,國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出來台就醫申請,衛福部將依醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查,協助海外人士來台接受醫療服務。

衛福部這項鬆綁就醫的決策,豈料引來醫護在底下留言痛批,「當醫護人員吃飽太閒嗎!!!」、「嫌大家太閒?Taiwan can help不是無限上綱」、「荒唐,嫌他們不夠累嗎?」、「敢這樣搞,以後不用想再執政,笑死人推這什麼濫政策!」、「把醫護人員當什麼?被感染你們承擔得起嗎? 我們是人不是你們的玩具,讓你們隨意操控」、「請問衛福部一定要這樣糟蹋我們珍貴的醫護人員和醫療資源嗎?」、「不要只會出一張嘴,有種自己派員穿著防護衣、自己下來顧!」。

(中時新聞網)