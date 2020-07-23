華碩（ASUS）於22日晚間舉行線上發表會，公開了ROG Phone 3還有完整周邊；此外，也連帶公布了一系列電競周邊新品，包含全新ROG Falchion無線電競鍵盤、ROG Cetra RGB電競耳機，以及ROG Strix XG16可攜式電競顯示器，帶給玩家更多新選擇。

ROG Strix XG16可攜式電競螢幕

ROG Strix XG16為內建電池的15.6吋可攜式電競螢幕，其擁有144 Hz超高更新率、 1080p解析度，以及兩個USB-C連接埠與一個Micro HDMI連接埠，可提供多樣化連接功能，其中USB-C還可讓玩家一面進行遊戲時同步進行充電；後方背蓋式腳架最大可開啟至70°，可讓顯示器以橫向或縱向的方式，穩定地放置於光滑表面，使用者出門在外也能擁有極致舒適的瀏覽體驗，而背板底部則採用帶有數位風格的文字圖騰和網狀設計，未來感十足！全新ROG Strix XG16可攜式螢幕內建IPS面板，不僅能呈現清晰透亮的影像畫面，演繹細緻鮮明色彩，還具備超廣可視角，多人同時分享依然處處精彩，再加上其可與ROG三腳架相容，玩家可將顯示器架設於筆電之上，實現雙螢幕的寬闊視野。

華碩發表ROG Falchion無線電競鍵盤與ROG Cetra RGB電競耳機。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

ROG Cetra RGB電競耳機

ROG Cetra RGB電競耳機可透過USB-C支援多項裝置，包括手機、PC、Mac與遊戲主機Nintendo Switch；其內建主動降噪(ANC)技術與創新環境模式，除了能讓使用者沈浸於遊戲、音樂或其他媒體串流內容，不易分心，亦可確保在必要時，聽見外面聲音；再加上獨家10mm Essence驅動器，將能成就渾厚低音和最佳化遊戲音效。全新ROG Cetra RGB電競耳機，共有三種尺寸的矽膠耳塞、耳鰭，以及一對泡綿耳塞，使用靈活彈性、佩戴舒適，且耳機上可自訂的RGB燈光效果，還能讓使用者在聆聽高水準音質之際，盡顯獨特風格。

ROG Falchion無線電競鍵盤

ROG Falchion為一款精巧的無線機械式鍵盤，尺寸只有標準鍵盤的65%，並配備多功能保護蓋與互動式觸控板，可供播放 / 暫停音樂、調整音量，放大 / 縮小螢幕或藉由編程做為巨集鍵，內部的RGB LED還能顯示即時電力狀態，使用既輕鬆便利。此外，ROG Falchion無線機械式鍵盤，亦可提供遊戲玩家1ms、2.4 GHz疾速連線，和長達400小時的電力續航，搭配多項創新先進設計與人性化功能，將以更高水準的效能與控制徹底激發遊戲玩家無限潛力。

(科技)