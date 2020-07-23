中國職籃CBA復賽至今每隊都已經進行了13~14場比賽，根據統計觀察到了浙江稠州、北京紫禁勇士、北京首鋼還有四川金強四支球隊特別適合鎖定拿來做為運彩的投注標的，接下來例行賽只剩下3天15場的賽事，大家一定要把握機會振興一下自己的荷包！

首先是目前排名第6的浙江稠州，本季停賽前稠州戰績18勝12敗勝率六成，沒想到復賽之後打出10勝3敗的亮眼佳績，在外援無法歸隊的情況下，稠州本土球員吳前、朱旭航以及程帥澎等球員表現出色，簡直是『沒洋將 沒問題』！復賽13場讓分玩法過盤率高達77%，7/24(五)下午16:00與山東西王的比賽投注稠州讓分過盤是個好選項。

既然上段提到了讓分玩法，那就絕對不能漏掉北京紫禁勇士了！『買對家 養全家』完全體現在紫禁勇士的讓分玩法上，統計復賽14場比賽只要讓分買其對手，那麼中獎贏錢的機率可是高達86%！但是不要以為紫禁勇士復賽以來勝率不堪入目，他們14場比賽也拿下了9場勝利，只不過多數險勝而已。

鍾意大小玩法的朋友們，可以留意北京首鋼以及四川金強兩支隊伍，奉防守為圭臬的北京首鋼復賽後13場比賽平均把對手壓制在80分(比復賽前低上10分)，再加上本身進攻步調不快，共開出10次小分(小分佔比高達85%)；四川金強是本文介紹隊伍中唯一一支無緣季後賽的球隊，金強復賽至今14場比賽只打出1次大分(小分佔比93%)！不同於北京首鋼，四川小分的原因是得分火力十分有限，場均得分僅81分，可謂小分的最佳代表。7/24(五)晚上19:35有北京首鋼和北京紫禁勇士的對決，強推首鋼讓分過盤及小分；同一日晚上20:00四川金強與青島雙星也是小分機會濃。

(中時新聞網)