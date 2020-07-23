國民法官法》完成三讀後，粗估全台將有1700萬人，有機會被隨機選為國民法官，掌握與職業法官「同等職權」，對犯下重罪或殺人者進行審判，除非特例才可拒絕。根據統計，未來地方政府一年抽出的國民法官將有5000位左右，中籤率約萬分之3，被抽中出庭的國民法官，除了享有公假以及必要費用外，還可日領3000元日薪。

2023年1月起，國民法庭機制將啟動。屆時，哪些人會被挑選為國民法官？依法年滿23歲，在地方法院轄區連續居住4個月以上就符合資格；依內政部人口統計，年滿23歲者全台約1700萬人，顯示此法影響甚廣。

為讓審判趨於專業，該法列出「不得被選任」的標準，包括褫奪公權、因案遭起訴尚未判決、曾犯法遭判有期徒刑、受勒戒處分、受破產宣告、因身心障礙導致不能勝任職務等，均不得擔任國民法官。

同時，為避免行政、立法、政黨介入審判，也明訂正副總統、各級機關首長、政務人員、民代、黨工、軍警、司法人員及法律系教授也被排除在外。與審判案有關的民眾，例如被告親友亦不得加入審判行列。

未來的國民法官，將由地方政府民政單位，將依地院所需的備選國民法官，從當地年滿23歲民眾這座「大水庫」當中，隨機抽出並製作名冊，於每年10月送交地院。當地院收到名冊，會由國民法官審核小組依「不得擔任國民法官」的條件逐一過濾，篩選出「中水庫」。

當法院準備審理案件，就會以電腦從「中水庫」隨機抽出該審判庭的國民法官備選人選，人數可能是20人，也可能是30人不等。

審判庭當天，這批人到庭後，會再從中抽出6名國民法官，及數名備位者。若檢、辯對人選沒意見，審判庭就此展開；若有意見則可發動「拒卻權」聲請換人，但每一方僅4次機會，人選一敲定，庭審攻防就此展開。

特別的是，由於國民法官審理的案件，將有多數屬殺人案，在庭上勢必得詳細聆聽被告凶殘手段，並親眼目睹血腥證據；因此，被抽中者若自認身心狀況難以面對，可聲請拒絕擔任。

(中時新聞網)