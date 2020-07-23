對美方悍然關閉陸駐休斯敦總領館，外傳大陸正在考慮關閉美國駐「武漢總領館」。不過，中共黨媒「環球時抱」總編胡錫進分析，如果陸方決定以牙還牙，關閉美國一個在大陸的總領館，應該不會選擇武漢領館，因為那樣太便宜美國了。陸反制的方法實際上很多，比如一旦對它的港澳總領館下手，即使不關閉它，把它的人數砍掉一大半，只給它留一兩百人，也會讓華盛頓疼得不得了。

胡錫進指出，華盛頓是突然通知要大陸關閉駐休斯敦總領館的，只給了72小時的撤離時間，極其無禮，讓陸方的撤離工作很麻煩。而美方在武漢總領館已經準備好了，迎接陸方的關閉令對它來說要輕松得多，美方的痛感也會與大陸外交人員離開休斯敦不太一樣。所以陸方一旦要做這種報覆，極有可能跳出美方的「預設戰場」，在一個讓美方感到更痛的地方下手。

他續指，大陸在美國加上休斯敦的一共有五個總領館，美國在大陸加上香港的則有六個，而且它在香港的總領館至少有一千幾百人（還有說加上雇員有幾千人的）。要這麽多人幹嘛？明擺著就是個情報中心。大陸反制的方法實際上挺多的，比如一旦對它的港澳總領館下手，即使不關閉它，把它的人數砍掉一大半，只給它留一兩百人，也會讓華盛頓疼得不得了。

看大陸外交部發言人汪文斌昨天的表態，大陸一定是要報復了，這會讓美國的各駐華領館都踏實不了。就這麽讓他們緊張著吧，讓他們各家領館都做一個緊急計劃，都把文件打好包，準備燒掉，最後大陸從他們當中抓一個出來。想想看，在大陸的報覆實錘沒落下來之前，所有美國駐華領館都會把心提到嗓子眼里。

胡錫進指出，這次美國關閉大陸駐休斯敦總領館的消息是陸方最先發出來的，這打破了以往這類「負面消息」陸方基本不先說的慣例，這也是華盛頓沒想到的。大陸這一次直接就把事情擺到了台面上，向世界展示了美方的嘴臉。

他表示，說實話不希望看到陸美對抗輪番升級，兩國越打越遠，但是事情決不像一些人想的那樣簡單。大國博弈是非常專業的領域，我更願意相信大陸外交團隊和國家決策層的智慧。

(中時 )