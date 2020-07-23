街口託付寶上線首日吸金1.5億元，監管爭議也浮上檯面，很多人用「台版餘額寶」比喻街口支付寶，其實台灣、大陸兩地法規不同，很難這樣類比，而街口此次使用街口電支、街口金融科技、街口投信的「三方架構」到底是什麼？簡單說給你聽。

用個最簡單的比喻，王媽媽手上有些閒錢，聽聞鄰居黃先生是個投資高手，看到最近台股漲得亂七八糟，尤其大家都在說台積電好，所以就請黃先生「幫忙投資」，但王媽媽心臟比較小顆，堅持只買台積電，所以只投資台積電、台積電ADR或權證。

這一天王媽媽兒子生病，突然要筆龐大的醫藥費，於是跟黃先生說「那個台積電投資你統統幫我賣掉，我要錢」，黃先生說「OK」，不過因為贖回需要時間，王媽媽卻是立刻需要錢，想說就先「墊」給王媽媽，等交割款入帳再小扣個手續費也不吃虧。

這樣的情境，時常發生在你我身邊，回到託付寶的架構，王媽媽其實就是街口用戶、黃先生就是託付寶（街口金融科技），台積電相關標的就是街口投信的基金。

街口與金管會爭議之一是宣稱報酬率，因為投信賣基金其實是不能的，街口用「預期年收益率」帶過，這是文字遊戲，討論這沒意義。根本問題是宣稱的人是街口金融科技，不是街口投信，就跟王媽媽問黃先生「啊我投資台積電可以賺多少？」黃先生可能跟王媽媽說，「賺個3、5％應該OK啦，比定存好耶！」

爭議之二是用戶與街口金融科技間的「借貸」關係，一般來說，民眾贖回基金要2~7天錢才會入帳，但每個都想要馬上贖、馬上拿到錢，但中間街口金融科技跟用戶間沒有「人情」，不像王媽媽跟黃先生可以「道義支援」，契約關係得白紙黑字化，就必須用「借貸」為雙方關係解套。

因為如果撇除「人情」這件事，其實黃先生就是先掏自己的錢，「借」給王媽媽，然後拿賣掉股票的款補回來，同樣是「借貸」關係，只是沒有白紙黑字罷了。

回到金管會、街口吵的本身，金管會介意的是這個「中間人」，也就是託付寶的架構沒有被核准。但尷尬的是，中間人這個角色，其實是種商業行為，他就像民間很多融資公司般，雖是金融活動，並不歸金管會管轄，也沒有法規可以直接管。

(中時 )