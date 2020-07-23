隨著金塊大膽擺出「死亡五大」陣容，本季還沒獲得任何上場機會的蘇丹菜鳥長人波爾波爾，竟交出16分、10籃板及6火鍋的驚人數據，也讓外界不注意到這位名將之子都難，根據金塊官方透露，波爾賽後還被聯盟藥檢，質疑意味十足。

身為已故名將馬努特波爾之子，波爾波爾在去年選秀會上，原本預計可在首輪第5到10順位被選上，卻因外界質疑他的身材過於單薄，最後落到第44順位才被獨行俠撿走，卻馬上交易給了金塊，本季都在發展聯盟磨練，也僅簽下雙向合約。

沒想到波爾波爾首次穿上金塊戰袍，就在首場熱身賽先發上陣，表現也沒讓金塊高層失望，不僅內線威力十足，更投進三分外線，表現根本不像毫無NBA經驗的菜鳥，「我很長時間才獲這次機會，我已經等很久了，努力訓練就等這一刻。」

「我還在學習比賽技巧，也在學習拉開空間，我認為空間選擇是我現在最需要學習的問題，我必須知道要站什麼位置，以及選擇什麼時機，」波爾波爾說，「或許日後我不可能獲得這麼多上場時間，一切取決教練安排，我就是努力適應。」

(中時 )