MLB開幕在即，除了上週達人提及的因疫情改制造成的「大」分可能，本週再帶大家來觀察新賽程下所衍生出的「黑馬效應」，這可跟以前的依據球隊實力判斷大相逕庭，純粹受賽制安排影響，範圍也可說不小，且聽以下分析：

在減少移動，一個城市只造訪一次的前提下，舊有全季162場賽程的跨聯盟全面性交手，在2020賽季完全消失。取而代之的，是兩聯盟東、中、西區各隊間的固定對戰。一般人可能認為30隊都是如此很是公平，事實上，因為各分區整體實力的高低有別，因為疫情被迫依照地理區隔為優先的賽程安排，便造就了強強爭鋒與雙弱對砍的大異其趣！

簡單明白說：美聯與國聯中區的球隊是最為得利的群組！翻開2019賽季戰績：看到下表的勝率欄位，兩聯盟中區可說表現相對弱勢。除了雙城可列入超級強隊之林，要是將依序可見的印地安人、紅雀、釀酒人勝率拿到其他分區組別，那可是連季後賽的機會都沒有的。這當中還有爐主級的皇家、老虎。也就是說，在今年這麼特殊的賽程安排下，中區實力中等的球隊如：紅人就成為最大受益對象，少了不好打的東、西區對手，賽程又縮短剩約三分之一的場數，只要好好掌握踩死同區弱隊的方針，或許真有機會突圍而出。

依據MLB官網的計算，同樣在統計數值上相對得利的也有紅雀、小熊，更甭說原本就屬實力派的印地安人、雙城；得利值排第六釀酒人也是中區球隊，直到第七名才出現第一支非中區隊伍國民。

大聯盟2019賽季勝率

這樣的賽程當然是幾家歡樂幾家愁，等著受傷的水手就是最佳反例。水手去年在美西墊底，但戰績拿到全聯盟看還算可接受，問題是，兩聯盟西區有太空人、運動家、道奇三支勝率六成的強隊，高比例的對戰想當然爾會讓實力落後的隊伍剉著等…與得利值相對應的受損值排序：依序就是水手、遊騎兵、響尾蛇、天使、巨人、落磯山，同樣直到第七才出現非西區隊伍金鶯。

至於東區則似乎早已習慣列強激鬥，就連去年國聯東區也出現類似美聯東區的生態，所以統計值認為他們受影響差異不大。馬上就要開幕了，大膽的彩迷不妨鎖定中區球隊，多押這些隊伍的不讓分高賠，或許能有不錯獎金入袋的機率。

(中時新聞網)