近日陸劇《三十而已》熱播，網路討論度高，女主角之一的童瑤，因精湛演技受到關注，而她過往感情史也被挖出，曾和張國立兒子張默交往卻遭暴打，去年閃婚大17歲的CEO尪王冉，堪稱人生贏家。

童瑤頂著「小章子怡」稱號出道，但被大家熟知的是她和張國立兒子張默的一段情，兩人大學時期時交往，之後她想分手，男方不願意，竟暴打她，導致她臉部、腿部受傷瘀青，更傳出是因為童瑤和學校系主任有一腿，張默吃醋才家暴，但遭童瑤否認。

後來張默被勒令退學，還曾兩度吸毒被捕，童瑤默默在演藝圈耕耘，前年在《如懿傳》飾演高貴妃，演活跋扈任性個性，讓她因此爆紅，之後更憑著《大江大河》奪下上海電視節白玉蘭獎最佳女配角，去年更和愛情長跑7年的CEO尪王冉在義大利古堡完婚，事業愛情堪稱兩得意。

《三十而已》聚焦30歲女性所面臨的生活困境與痛點，主演江疏影、童瑤、毛曉彤，分別遇到不同人生課題，童瑤演活全職媽媽一角，不僅劇情引起共鳴，她的精湛演技更獲得網友一致好評。

(中時新聞網)