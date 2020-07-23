希臘伯羅奔尼撒（Peloponnesian）東部沿海村莊可奇里（Kechries）近日野火肆虐，加上強風助長火勢，大火逐漸向南部地區蔓延。當局目前以疏散了6個地區的居民，消防官員更在22日出動10架直升機和7架飛機協助救火及疏散民眾；據當地媒體報導，截至目前為止，已有4千人被疏散，尚無人員傷亡消息傳出。

根據《Kathimerini》、《The Standard》媒體綜合報導，希臘當局表示，由於強風助長火勢延燒，逼近囤放炸藥的軍營，因此採取預防措施，先行疏散附近村民至安全地區。消防隊員，「因強風助長火勢，我們建議疏散三個定點的民眾。截至目前為止，沒有人員傷亡或房屋受損的跡象。」而因正值暑假期間，當地還舉辦了「Fun一夏」（Summerfun）夏令營，當局基於安全考量，已將孩童帶往安全地點安置。

根據了解，希臘炎熱乾燥的夏季時常發生森林大火，以往2007年的大火便曾在希臘南部和中部造成約80人死亡。而對於此次的野火災情，消防隊也在22日晚間指出，過去24小時內一共發生了57起森林大火，所幸大部分已被迅速被撲滅，並未擴大造成傷亡。

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(中時新聞網)