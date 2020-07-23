2020亞洲生技大會(BIO Asia Taiwan)今日盛大開幕，總統蔡英文表示，近兩年台灣執行臨床超過300件，研發也跨國進行，顯示國際資金、技術都看好台灣，去年生物產業營業額成長58.7%，成長幅度創近年新高，投資總額超過551億元，相信生醫產業就是下一個兆元產業！目前也正在前瞻整體生醫未來十年發展需求，將對生醫創新帶來更大的支持。

蔡英文說，生技展在今天如期的舉行，而且是全亞洲的生技國際會議，歸功於全國國民及政府的努力，也要感謝生物發展協會等的大力支持，也謝謝國際專家的共同支持，台灣這次的防疫成就受到國際上的肯定及矚目。透過防疫經驗及分享，國際也會看見台彎的實力。

這次生技展要展現出台灣生醫價值，蔡英文指出，台灣生技的技術有所突破，前年開放六大類細胞治療項目，再生醫學進入了新的里程碑，透過基因家大數據促進醫療發展，細胞治療項目也有受到國際藥廠委託，並有越來越多的趨勢。

台灣生技產業創新，創新醫材的應用都受到國際矚目，蔡英文指出，透過這次大會，可以展現台灣創新研發能量。另外，她說，台灣新藥授權也有好消息，近期有很多新藥公司成功解盲，前陣子也出現台灣最高額授權案，希望能帶動新藥公司的動能。

這回生技展促成國際合作，生技展前有1000多廠媒合會，有機會創下兩千廠紀錄，繼續替台灣產業注入活水，並透過大會除流全球防疫經驗，希望能找出後疫情的新氣象，為台灣打開生技的成績。

(時報資訊)