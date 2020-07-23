南韓以及全球記憶體晶片二哥SK海力士在周四提交給監管機構的文件新揭露其第二季(4~6月)淨利大增超過一倍，來到1.26兆韓元(約合11億美元)，較去年同期的5370億韓元增加倍餘。

第二季營業利益則三倍成長來到1.94兆韓元，營收則與去年同期增加33.4%，來到8.6兆韓元。兩者皆優於第一季表現。

第二季優異表現主要為新冠疫情推升了伺服器晶片需求，據韓聯社指出，疫情導致居家生活和工作增加，推升了雲端公司業務，並維持了記憶價格。

SK海力士表示，DRAM位元出貨量和平均單價分別上漲2%和15%。其固態硬碟業務(SSD)佔NAND快閃記憶體業務將近半數，SSD快速成長引領整體業務成長。NAND位元出貨量和平均單價分別上漲了5%和8%。

SK海力士預測今年下半將延續新冠疫情和貿易紛爭的不確定性。預期第三季DRAM位元出貨成長將與第二季持平，但NAND將出現極高的個位數成長。關於全年出貨，DRAM將成長10中間的%，NAND更將增加40%。

預計明年將呈現更穩定的成長，DRAM和NAND將分別成長20%和30%。

關於DRAM業務，SK海力士將使用1Y奈米技術，並提高低功耗的LPDDR DRAM產品，並加大高於64GB的高容量伺服器產品，以推動1Z奈米DRAM產品的量產。

(時報資訊)