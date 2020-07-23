美系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告指出，第二季營運表現優於預期，預估第三季因微軟削減訂單，營收恐有個位數減少，但全年盈利預估維持不變，故維持信驊目標價1660元、加碼評等。

美系外資表示，CPU市場在歷經6月時的發貨不順後，根據供應鏈消息指出，自7月起狀況已經開始穩定，這也意味著美國、大陸不會進一步大規模下調價格，信驊第二季營收表現優於預期，單季營收達9.01億元，季增加23%，年大增72%，獲利也很有機會優於預期，維持信驊目標價1660元、加碼評等。

展望第三季，美系外資表示，因微軟削減了訂單，信驊季營收恐呈現季減少，幅度約9.6%，但對於信驊今年全年盈利預測大致保持不變，仍然認為股價1100~1200可能是信驊的底價，且在過去的1~2個月中，信驊的股價也已經降溫整理。

信驊股價曾在5月底時達到高點1575元，今股價震盪整理，盤中小跌約0.75%，股價最高為1335元，目前股價站穩5日線、月線以及季線。

(時報資訊)