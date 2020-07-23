美股消息面：1.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加489.2萬桶，市場預期為減少208.8萬桶。上周汽油庫存減少180.2萬桶，超出市場預期的減少138.6萬桶。餾分油庫存增加107.3萬桶，市場預期為減少61.8萬桶。上周美國煉廠產能利用率下滑0.2個百分點，原油進口量減少7.6萬桶/日。

2.歐盟就新冠復甦基金達成協議的進展持續帶來提振，周三紐約尾盤歐元漲0.37%，報1.1569美元，盤中最高升至1.1601美元，創下近2年新高。

3.美國原油庫存意外增加，周三紐約期油收跌2美分，為41.9美元，盤中一度跌78美分，最低跌至每桶41.14美元。倫敦布蘭特期油收跌3美分，為每桶44.29美元。

4.全球新冠肺炎疫情持續升高，在避險需求帶動下，紐約8月期金收漲21.2美元或近1.2%，為每盎司1865.1美元，持續朝2011年創下的歷史新高1923.7美元邁進。9月期銀收漲1.59美元或7.4%，為每盎司23.144美元，盤中最高漲8.3%，為每盎司23.35美元，創下7年新高。

(時報資訊)