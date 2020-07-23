暑假引爆電競需求，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下通路momo購物網暑期電競商品買氣年增近90%，瞄準學生暑假娛樂需求，momo舉辦《夏殺電競月》，7月18日到7月31日強打DIY振興折扣懶人包，希望透過多項好康優惠推升業績。

近年來電競產業已成為全球潮流，7、8月進入暑假電玩旺季，電競商品買氣爆棚，帶動momo購物網暑期電競商品買氣年增近90%，為滿足消費者琳瑯滿目的使用習慣及需求，momo推出超過2500件電競主機，今年銷售成績更較去年翻倍成長。

電競市場蓬勃發展，玩家們對電競配備的知識也日益豐富，更懂得如何選購符合自己需求的商品，富邦媒表示，近年「DIY打造個人化電競設備」成為一大趨勢，從主機、螢幕到鍵盤、滑鼠、耳機等周邊商品，挑選適合自己的零件加以組裝，不僅能大幅提升遊戲順暢度，還能隨時汰換、升級零件。momo也從中發現最容易影響整體效能的「電競主機」及反應速度的「電競螢幕」，為消費者討論度最高的兩大關鍵設備，其中具有「高核心處理器」、「RTX20系列以上顯示卡」功能的商品為消費者首選；momo也因應不同遊戲畫面規格、消費者喜好，推出近400件知名品牌電競螢幕。

針對學生暑假娛樂需求，momo購物網舉辦《夏殺電競月》，7月18日到7月31日強打DIY振興折扣懶人包，網羅超過10家品牌大廠，包含技嘉(2376)、MSI微星(2377)、華碩(2357)、SAMSUNG及BenQ等，推出電競主機、電競螢幕、電競鍵盤滑鼠等指定商品限時下殺7折起，還有折價神券天天領，購買指定商品最高現折9000元等好康優惠，希望帶動相關產品業績成長。

(時報資訊)