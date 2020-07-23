遭中共當局「被嫖娼」和清華大學除名的敢言法學家許章潤教授近日向清華校友發表公開信，感謝校友對他處境的關心和捐款的善舉，並強調：「吾人一日不死，便一日呼喚」。他鼓勵大家「天快亮了」。儘管清華校方除名信有30天覆核期還遠未到期，但許章潤的名字已被清華法學院網站剔除。有分析說，許章潤代表了中國知識界的良心。

被譽為大陸知識界近年最敢言、多次公開發表抨擊中共最高領導人犀利文章的許章潤7月19日發表致清華校友的公開信，以中英文撰寫，感謝500多名校友在他被開除後為他捐款，籌集人民幣10多萬元。

許章潤7月6日被成都警方以「嫖娼」為由抓走6天獲釋後，近日又遭清華大學以其近年言論及被污名化後的所謂「道德敗壞」除名，引發外界強烈關注。許章潤7月12日回家後，近日收到清華大學7月15日作出的《關於給許章潤開除處分的決定》。外界普遍認為，這是一起典型的「因言獲罪」的迫害案例。

美國之音報導，許章潤表示，在34年執教生涯中，有20年是在清華大學渡過，而此次被開除公職，對其教學生涯致命一擊，令他職業生涯被廢止，無法為生計，但他表示，自己個性硬朗，無法接受校友的慷慨，希望將款項捐助受水災影響的災民。他相信自己有能力繼續工作，計劃未來寫作謀生，並以堅持追求知識為目標。他強調，「一日仍在生，都將繼續發聲。」許章潤還在信中批評，政治制度繼續拒絕改變，迎來全球防範，令中國大陸成為孤家寡人，「極權必敗，自由終將降臨吾土」。

經常代理重大敏感案件的大陸知名律師莫少平近日對美國之音表示，外界擔憂許章潤未來可能隨時因其近年的言論而遭當局「尋滋」、「煽顛」，甚至「顛覆」等罪拘捕，「不排除這種可能性。」

(中時 )