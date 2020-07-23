美國國防部長艾斯培7月21日在倫敦國際戰略研究所(IISS)「香格里拉對話」視訊會議上發表演講時，除重申美國對地區盟友的承諾，批評中國大陸在南海和東海活動外，也證實大陸解放軍舉辦模擬奪取台灣東沙島的大規模演習，並譴責此舉大幅增加了誤判的風險。

艾斯培在針對中國大陸的演講篇幅中表示，世界範圍內新冠肺炎疫情大爆發造成的巨大影響強化了構建基於規則的國際秩序的必要性，這一秩序植根於透明、發展、誠信和其他共同價值觀。在這個全球化的時代，對抗病毒傳染的藥物是溝通與協作，而不是虛假信息和欺騙。

艾斯培說，在美國及其夥伴專注於在這些挑戰並相互支持的時候，中國卻繼續進行破壞規則、脅迫及其他惡意行為。最讓人擔心的是，中國解放軍繼續在東海和南海採取侵略性的行動，包括撞沉一艘越南漁船、騷擾馬來西亞油氣勘探活動、護衛中方漁船侵入印尼的專屬經濟區，以及對所佔島礁繼續進行軍事化，這些都直接違反了中國對《國際法》所做出的承諾。

艾斯培表示，解放軍還增加對日本管轄的釣魚台附近水域入侵次數和巡航時間，繼續忽視北韓多次違反聯合國安理會決議的情況，從而使平壤在追求危險和非法的核導計畫時不會面臨國際後果。

艾斯培還說：「此外，解放軍模擬奪取台灣控制的東沙島的大規模演習也是破壞地區穩定的行動，大大增加了誤判的風險。」這一連串不良行為顯示中共無視國際承諾的一種模式，包括未能履行其在世界貿易組織下的義務，常態定期不尊重在《 1982年海洋法公約》下，所規定其他國家的海洋權利。

艾斯培表示，中國在南海爭議島礁上及其周邊所進行的非法陸域吹填及軍事演習，公然違反了其在2002年《南海各方行為宣言》中的承諾。我們呼籲中國領導人遵守《國際法》和國際規則，中國和其人民從這些法律規則中獲益良多。「儘管我們希望中國共產黨改變其行為方式，但我們也必須為其他的可能做好準備。」

為此，美國近日發表了一份重要聲明，澄清美國對南海政策。指出美國的海洋主張與國際法一致，美國支持東南亞夥伴的主權權利，拒絕中國過度和非法的海洋主張。中國一直在利用這些主張欺凌小國，阻止它們進入自己的專屬經濟區獲取近海資源。美國的南海政策聲明支持能夠使地區各國在和平中共處和繁榮的自由開放的印太，並且表明中國無權將一片國際水域變成一個排他性的區域或自己的海洋帝國。

艾斯培說，美國以行動支持我們的政策。2019年，美國在南海實施了開展「航行自由行動」計劃，這是40年來次數最多的「航行自由行動」。今年我們將保持這一節奏。此外，7月早些時候，美國兩支航母打擊群在南海實施了兩次雙航母演習，這是自2012年以來的首次——傳達了一個明確而有力的信號，即我們將在國際法允許的任何地方飛越、航行及行動。

艾斯培表示，美國不尋求與中國的衝突，致力與中國發展建設性、結果導向的關係，以及在防務領域建立溝通渠道，消除風險。我在多個場合與中國同行進行過交談，年內希望能作為國防部長首次訪問中國，以促進與中國在共同感興趣領域的合作，建立必要的危機溝通機制，以及強化我們在國際體系內公開競爭的意圖。

艾斯培說，最後，美國堅定地認為，沒有任何一個國家能夠、或應當控制全球公域，美國將繼續與盟友夥伴一起支持一個繁榮的印太。美國將展示建立在透明、開放和其他共同價值觀之上的全球體系的優越性和彈性；美國將做好自身準備，並會要求盟友也這樣做。美國將強化和拓展無可匹敵的聯盟網絡，確保未來世代的和平、繁榮與安全。

(旺報 )