生技族群短期多、空風向指標中天、合一、杏國與杏輝，周四盤中上下大震盪，如坐雲宵飛車，引領生醫股忐忑不安，一反昨日樂觀情緒，多反轉下挫，令人側目。

合一、中天、杏輝與杏國等上市、櫃4檔生技股，今甫開市多延續昨日短多氣勢，強勢登頂；不過，該4檔股票自第二盤報價起，即出現高檔獲利回吐賣壓湧現疑慮，盤中的中天股一度從漲停板83.8元，下殺至70元；合一則從漲停價234.5元，一度殺低至196元。

另外，杏國股則從漲停板80.4元，一度下殺至68.5元；杏輝股則從漲停板42.45元，壓低至平盤38.6元後初現止跌回穩跡象。

迄上午10：48，中天股暫報77.5元，成交9581張，上漲1.71%；合一股暫報210元，下挫1.64%，成交4889張；杏輝股暫報39.5元，上漲2.33%，成交5228張；杏國股暫報72.8元，下挫0.41%，成交608張。

從量價關係察，主力短期調節似暫告一段落，接下來即需追蹤相對低檔，是否逐漸架構短中期底部區。上市櫃生醫族群早盤以來，受制該4檔股票大震盪，目前多飽受驚嚇而臉色不佳。

目前表現較佳者，包括ABC-KY、邦特、泰博與生展等；表現較疲軟者，包括浩鼎、台微體、順藥、高端疫苗與鈺緯等。

(工商 )