西門子近期簽署協議，收購總部位於加州聖塔拉拉的Avatar Integrated Systems公司（Avatar）。Avatar是一家專精於為晶片設計提供佈局和繞線（place and route）軟體的領先開發業者，能夠協助工程師以更少的資源最佳化複雜晶片的功耗、效能和面積（PPA）。

西門子計劃將Avatar的技術納入Xcelerator解決方案組合中，作為Mentor IC設計軟體套件的一部分，以因應持續成長的佈局和繞線市場需求。Avatar將與Mentor包括Calibre平台、Tessent軟體、和Catapult HLS軟體在?的領先市場產品整合在一起，以協助客戶開發能克服目前與未來設計建置挑戰的解決方案。

西門子數位化工業軟體旗下Mentor業務的IC EDA執行副總裁Joseph Sawicki表示，客戶正加速朝先進製程節點移轉，如何解決日益提升的複雜度是一項重要挑戰。Avatar擁有創新的軟體架構且產品簡單易用，透過支援先進節點的佈局和繞線功能，協助客戶克服此複雜性。在西門子的支持下，Avatar解決方案將能為客戶提供比現有競爭產品更快的設計收斂時間，以及更佳的PPA結果，我們由衷歡迎Avatar加入西門子。

在7奈米製程以下，細部繞線必須在佈局階段就先行考慮。有鑑於此，Avatar開創了以細部繞線為中心（detailed-route-centric）的架構，該架構是由下而上建立在統一的記憶體內（in-memory）數據模型上，目的是要使所有的引擎都能隨時存取完整的設計數據和屬性。這使每個引擎（佈局、繞線、時序、最佳化，時脈樹合成等）都能夠以增量方式動態地與其他引擎搭配使用。

Avatar Integrated Systems公司的CTO Ping San Tzeng表示，Avatar的方法可以在佈局和繞線的各個階段實現出色的關聯性，並改善PPA結果。加入西門子後，Avatar能夠運用更豐富的資源來進一步開發此技術，加速研發工作，並增加市場佔有率。我們對我們的技術成就以及出色的客戶支援能力感到自豪，期望能在加入西門子之後可以繼續強化這些優勢。

Avatar的產品是以2017年收購ATopTech公司取得的技術為基礎建立的，其產品線包括Aprisa的網表到GDS的全功能模塊級實體建置工具；以及Apogee的完整的上層（top-level）原型製作、平面規劃（floor-planning）和晶片組裝工具。Avatar的產品現已通過業界領先半導體晶圓廠的先進製程節點認證（包括28奈米和7奈米），目前正在開發6奈米和5奈米版本。該項收購預計於2020年下半年完成，交易細節並未揭露。

(工商 )