為讓離島及原住民地區幼兒獲得充足教保資源，教育部從2005年起在離島3縣3鄉及原住民族地區設置「國民教育幼兒班」，每年約輔導508班、1萬多名幼兒受惠。教育部未來將持續強化相關機制，協助離島及原住民族地區的幼兒園提升教保品質。

教育部設置「國民教育幼兒班」，同時補助各地方政府辦理「支持服務輔導計畫」，由專家學者及教師巡迴輔導提供行政與教學建議，並協助教保課程更具在地特色。

桃園市復興區奎輝國小附設幼兒園，當地居民以泰雅族為主，周遭擁有豐富的自然生態。在巡迴輔導教授與輔導員的鼓勵、陪伴下，課程一改以往面貌，以幼兒興趣為中心，與幼兒共構在地文化課程。

小朋友在課堂上分享住家附近的溪口吊橋，從發想、討論到認識tayal（泰雅族語：人）的竹便橋，再延伸到師生共同在操場搭建並裝飾竹橋。幼兒發現部落的菜園排列地很好看，提出想開闢菜園種菜的想法，幼兒園便結合學校的人力一同開墾、整地、翻土與播種，孩子透過親自種植、灌溉、觀察及照顧等活動，體會部落家長種植的辛苦，也藉此深入瞭解泰雅族的食物。

高雄市那瑪夏區民權國小附設幼兒園，園內的原住民幼兒活潑好動，老師教學時常必須費心規劃。在巡迴輔導員與巡迴輔導教授的引導下，國幼班老師強化與幼兒的溝通，並相信孩子，讓他們自主學習。

為讓幼兒的生活經驗與在地環境相互連結，民權附幼的國幼班老師安排晨耕活動，依循歲時祭儀，體驗布農種植文化；課程中融入編織、木工、狩獵、烹煮等活動；在部落散步時採集植物、瞭解在地生態，甚至在教室搭蓋家屋、工寮，透過讓孩子親自動手做的體驗。

教育部國教署表示，國幼班支持服務輔導至今已15年，透過專業對話，教保服務人員逐年提升專業知能，並以促進幼兒均衡發展的目標努力。

(中時 )