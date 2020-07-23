新冠肺炎疫情持續延燒，不過，台灣疫情控制穩定，但什麼時候能解封，政府始終沒有說出答案，而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也坦言，最快要等到疫苗問世，或是國際疫情趨緩。而近期民眾也都在國內旅遊，爆發旅遊潮，許多觀光地都湧入大量人潮，引發在地人怨言。對此，前民進黨立委沈富雄則是氣炸痛批，「蘇貞昌內閣，尤其是陳時中團隊，守成有餘，開創不足，在防疫的下半場顯得顧此失彼，矛盾百出」。

沈富雄今(23日)在臉書痛批，「好山好水好乾淨，入境染疫我埋單，蘇貞昌內閣，尤其是陳時中團隊，守成有餘，開創不足。瞻前顧後、謹小慎微，在防疫的下半場顯得顧此失彼，矛盾百出。於今，國旅過熱，國際觀光卻奄奄一息，我主張政府應大刀闊斧，把握此一難得契機，奮力一搏」。

沈富雄說認為政府應組「搶救國際觀光」國家隊，由相關部會結合主要慘業到台觀光進口國的前五名招客，提出各種優惠以廣招徠，並將最近國旅各景點人潮滾滾，卻少帶口罩的景象登上紐約時報做廣告，並強調台灣已經100天零本土確診。這要比先前的口罩廣告讓人印象深刻。

另外，沈富雄強調入境只需快篩一採陰，再加14天帶口罩即可，不隔離，也要特別強調歡迎自由行及長駐慢遊，而不是走馬看花，故暫不開放郵輪旅客；最後，他認為入境採陰卻在停留期間染疫，台灣負責所有醫療費用並理賠美金10000元。但他也說，實際效果不知，但保證大大打開國際知名度，這並非沒有風險，但可隨時關閉邊境，撲滅疫情後再開放，可能的理賠損失一定小於開放後的實際收益。

最後，沈富雄說，上半場的成果應是下半場的資產，「台灣目前的處境為人所稱羡，卻不善加利用，其愚無比」。

(中時新聞網)