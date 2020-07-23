LINE TAXI叫車平台。（業者提供）

LINE TAXI叫車平台宣布，通過交通部多元化計程車網際網路平台免裝錶計費審核，正式啟動多元化計程車LINE TAXI Plus營運服務。LINE TAXI說，現為審核通過初期，將招募優質多元計程車司機，以台北市作為試行區域，再逐步擴展至新北市與其他縣市。

LINE TAXI叫車平台自2019年10月正式上線，用戶透過LINE叫車、付款、分享行程等功能，合作車隊司機已超過6000人，註冊會員數現已超過80萬人。

LINE TAXT說，除乘客使用平台簡單好上手外，對司機端來說也非常友善，如：不需額外安裝刷卡機，有完善的司機培訓制度，維持良好溝通。平台常規劃行銷活動，相關成本不會轉嫁司機。

LINE TAXI Plus車資計算免裝錶，費率經主管機關審核通過，遵守政府規範費率之基本下限，即現行一般計程車運價，並可依乘客需求輔以加成費用，例如：夜間加成時段、叫車尖峰時段、偏遠地點等。

另外，在乘客方面，包含：預告固定車資、嚴選舒適車輛、自動付款免等待等三大服務特色。

LINE TAXI說，乘客叫車時，若選LINE TAXI Plus多元計程車，可預設上下車地點並預告固定車資。下車地點單趟最多可設定3個，且固定車資可免除擔心繞路或塞車漲價的情況。非黃色車體的計程車，平均車齡不到4年，不接路招客人、平台叫車專屬；全面綁定自動付款，下車不用等司機結帳。

LINE TAXI執行長陳泰成表示，支持交通部推動計程車產業數位化、優質化的努力，也非常榮幸能通過主管機關審核，成為首家通過多元計程車網際網路平台免裝錶計費的本土叫車平台，以免跳錶的數位化計費方式，加速本土計程車產業的數位轉型。歡迎更多優質的司機與車隊加入LINE生態圈。

(中時 )