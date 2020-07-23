52歲無業男子「阿欽」，假冒是大學教授，向25歲女子「小美」搭訕，稱她有嬰靈纏身，願意幫忙改運，並趕走嬰靈，改善她家人與男友關係，「小美」信以為真，豈料「阿欽」作法時涉嫌藉機摸胸猥褻，事後說要收4800元，否則嬰靈會被放回去，「小美」給紅包後，察覺有異報警。台中地檢署依強制猥褻等罪起訴。

起訴書指出，有詐欺前科的「阿欽」今年2月21日中午獨自到中市東區，向「小美」搭訕，自稱是某大學的陳姓教授，佯稱她的家人在年輕時曾墮胎，導致有嬰靈跟在她身上，因嬰靈作祟，她才運勢不順、工作壓力大，「阿欽」表明願意協助趕走嬰靈，改善家人與男友間的關係。

「小美」信以為真，跟「阿欽」單獨外出台改運事宜，當天，兩人走到公園土地公廟旁，「阿欽」假借作法，點燃香菸在「小美」身上比畫，並趁「小美」閉眼之際，藉機撫摸她的右側胸部，「小美」閃開，「阿欽」又連續出手摸胸約5、6秒之久。

事後，兩人走回「小美」上班地點，「阿欽」還要收作法費用3600元及改善與男友關係變好費用1200元共4800元，若沒支付等於白作法，嬰靈就會被放回去。「小美」包紅包交付費用後，察覺有異而報警。

「阿欽」到案，否認強制猥褻，辯稱他當天驅魔時，叫「小美」把手放好，可能不小心碰到她胸部，他並非故意的。

檢察官認為「小美」指控明確，且與「阿欽」素無嫌隙，無構陷之理，依強制猥褻等罪將他起訴。

(中時 )