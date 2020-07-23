和美鎮公所率全國之先，23日已開始分梯次發放，民眾大排長龍。（和美鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

和美鎮公所率全國之先，23日已開始分梯次發放，民眾大排長龍。（和美鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

和美鎮公所率全國之先，23日已開始分梯次發放，民眾大排長龍。（和美鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

和美鎮公所率全國之先，和代表會取得共識，14日宣布加碼發放振興現金600元，23日已開始分梯次發放，今天一大早民眾就大排長龍，在鄰近宮廟、社區活動中心領取，不少人開心的說，領現金卡實在。

有排隊領現金婦人抱怨，政府花12億元，3倍券不知道去哪裡領、哪裡花，更有人不以為然，還要拿1000元換3000元，紛紛稱道像這樣直接花現金，不是很方便、很實在嗎！

和美鎮公所全鎮9萬多人不分性別年齡都可領到600元現金，公所要準備5400多萬元發放，和美鎮32里將分6梯次，分別在7月23日、24日、27日、28日、29日、30日，公所並製作代領委託書，若想親自領，卻來來不及於各里安排時間領取，可於今年11月2日前憑相關身分證明文件到民政課領取。

和美鎮長阮厚爵表示，考量財策支持得住，且至今公所沒有負債，和代表會討論後，啟動了這項「皆大歡喜」的政策，希望提振經濟。

和美鎮衝出第一炮，引起聯想也很多，緊接著伸港鎮長曾煥彰也提案再加碼發1000元，跑出了第二鄉鎮，讓彰化26鄉鎮一夜間都震動了，霎時間各鄉鎮長都被點名，喊著也要加碼，且消息才釋出，伸港代表會也喊著要更加碼到2000元，最後發多少？還待28日召開臨時代表會才定案。

不只如此，花壇鄉不落人後，21日鄉長顧勝敏也釋出也要為4.5萬鄉民謀福利，和代表會商議通過後，也要花1000元。

彰化人口最多的彰化市，首當其衝，被不少市民關心，「我們發不發啊」，號稱有最多億萬富翁的員林市也是頻頻被點名，還有最有錢、千萬富翁最多的大村鄉等，都頻頻呼喚了，彰化市長林世賢表示，彰化市有全國獨一無二、福利最好的農曆年敬老禮金，符合資格的長輩每名6000元，是否加碼還待評估。

伸港、和美都要發了，線西鄉長蘇韋峻表示，財政困窘，難以支應，認為加碼發現金，應該全國統一，同樣是國民，享受福利應該一樣，不該有差別待遇，且認為經費應該投注在長遠的建設和福利，線西鄉福利也不錯，有台電施活扶助現金500元，鄉民投保意外險32萬元，喪葬補助費5000元。

(中時 )