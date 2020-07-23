近期民眾反應在訂房時，業者表示安心旅遊自由行住宿優惠補助有經費限制、預算將提前用罄等說法，交通部觀光局對此澄清，各縣市的安心旅遊補助經費為分次核撥，目前預算仍足夠，相關補助將依規畫持續至10月，民眾可安心規畫相關國旅遊程。

觀光局說明，安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動自7月起上路辦理4個月，參與旅宿占全部合法旅宿業者7成，為歷年來最高。在預算規模內，觀光局將分階段核撥經費給各縣市政府辦理自由行住宿優惠折抵，若第一次獲配預算使用達8成，即可申請第二次預算。

據觀光局統計，截至21日，安心旅遊自由行旅客住宿已使用補助房間數約70萬間房、住宿人數約175萬人次。其中使用補助情形最熱烈的前5名縣市，依序為花蓮縣、宜蘭縣、臺東縣、台中市、澎湖縣。

觀光局表示，台灣各處均有豐富的在地文化與美食，建議民眾能利用平日分流前往中部、北部旅遊景點，亦能一窺台灣之美，並享受悠閒、舒適的旅遊氛圍。針對自由行旅客住宿優惠活動相關問題，可至「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」專區Q＆A查詢。

(時報資訊)