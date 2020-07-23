新光鋼(2031)第二季轉盈，單季自結合併稅前獲利2億元，上半年自結淨利為9701萬元，EPS 0.31元，優於去年同期的0.06元；公司看好台商回流建廠需求，對於後新冠肺炎時期之鋼鐵產業市況轉趨樂觀。

新光鋼自結第二季營業淨利約659萬元加上業外投資收益轉好，自結第二季合併稅前獲利2億元，較第一季轉盈，也挹注上半年自結合併稅前淨利為8336萬元，稅後淨利為9701萬元，EPS 0.31元。

新光鋼看好台商回流以及前瞻基礎建設商機，台商回流投資金額上看7000億元。公司表示，許多建廠案件正透過營造廠估價或進入發包程序中；除了台商回流建廠需求外，轉單的效益亦會於中長期帶動鋼鐵需求的成長。目前，公司高雄廠鋼構產線滿單，訂單能見度到明年上半年。

新光鋼近年也跨入綠能，包括太陽能及離岸風電產業；看好政府推動再生能源，其中，政府離岸風電政策已進入執行階段，未來公司將持續爭取水下基礎設施製造接單；新光鋼子公司-前端風電公司，目前已進入接單量產階段。

針對2020後新冠肺炎時期鋼鐵產業看法；新光鋼指出，各國因經濟問題而相繼解放禁令、中國開工率回升；雖疫情在美國、歐洲、日本並沒有趨緩，台灣與他國相較來說，是防疫及內需經濟最穩定的國家，看好台灣在台商回流、前瞻基礎建設、綠色能源政策相關新產業推動之需求。

(時報資訊)