美國的新冠肺炎疫情高燒不退，以及美國對中國駐休士頓領事館下逐客令，北京當局揚言將採取行動反擊，美中兩國緊張局勢進一步升高，使投資人信心受到打擊，周三歐洲股市下挫，並創下1個月來最大單日跌幅。

周三收盤，泛歐Stoxx 600指數下挫0.87%，為373.44點，結束連續3天的升勢。主要類股幾乎全面收黑，僅金融服務股逆勢上漲。官方數據顯示美國上周原油庫存意外增加，能源股應聲下跌2.8%，表現尤為疲弱。

在美國下令中國關閉駐休士頓領事館後，消息人士透露中方考慮關閉美國駐武漢領事館做為報復。對中國議題高度敏感的基礎材料股下挫1.4%。

美國新冠肺炎確診數持續激增，美國總統川普在暫停數個月後的第一場疫情例行記者會上坦承，美股的疫情在好轉之前恐將更為惡化。此番發言亦令歐洲股市承壓。

周三收盤，英國富時100指數跌1%，約為6207點。德國DAX指數跌0.51%，為13104點。法國CAC 40指數跌1.32%，為5037點。義大利富時MIB指數跌0.60%，為20598點。西班牙IBEX 35指數跌1.39%，為報7390點。

(時報資訊)