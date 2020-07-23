里長兼法師身分的閻泰利說，目前雷擊木虎爺在網路直播喊價約6萬元起跳，是道教裡有力度的避邪法物。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

大膽竊賊，連王爺神明前的雷擊木虎爺也敢偷！台中市太平區1家邢王廟，22日遭到宵小入侵，40歲黃姓男子涉嫌拿走，王爺神桌前1尊市價約6萬元的雷擊木虎爺神尊，太平區中山里長閻泰利在現場，發現黃男行竊過程，動作迅速空手擒賊，報警後逮黃嫌，依竊盜罪嫌移送偵辦。

太平區中山里長閻泰利指出，當時黃男躡手躡腳潛入廟裡，瞥見王爺廟有供奉雷擊木虎爺神尊，因虎爺僅寬4公分高7公分大小，黃順手放進口袋後，騎腳踏車逃逸，當下他發現追出門，在附近便利商店找到黃男，獨自擒賊，旁人幫忙打電話報警處理。

坪林所所長陳嫈正表示，經查罹患思覺失調症的黃姓男子，領有中度身心障礙證明，向員警供稱平日有參拜宮廟信仰，辯稱當日參拜時有聽到「無形指示」，叫他取走神尊及符飾，黃男於參拜後隨即竊走上揭物品。

據傳，雷擊木有辟邪作用，源自雷電的能量；里長兼法師身分的閻泰利說，目前雷擊木虎爺在網路直播喊價約6萬元起跳，是道教裡有力度的避邪法物，這次對上「無形力量」，讓里長伯為神明主持公道時候「有如神助」，順利擒賊。

附近民眾說，偷神明的東西，「神靈」卻偷不走，所以將神明法器偷走，大膽在神明頭上動土，不但不會得到保佑，更面臨災難，這次虎爺「強勢回歸」，證明說「人在做，天在看」。

(中時 )