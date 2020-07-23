在美國日前下令限期關閉中國駐休士頓總領事館後，美國白宮高級顧問康威（Kellyanne Conway）於美東時間22日表示，相關做法明顯反映美國總統川普對中方處理新冠肺炎疫情的方式感到不滿。新冠肺炎疫情在美國已造成超過14萬人死亡。

路透報導，康威在受訪時指出，「我認為總統已經非常明確地表示他對中國不滿，病毒被擴散到美國和世界各地，而中國沒有提供多少資訊，缺乏誠實和透明度」，「我們仍然沒有從中國獲得資訊。我們仍然不知道病例數量，死亡人數等」。

自1月中美簽署第一階段貿易協議以來，中美關係出現裂痕，川普政府直接將目前的全球新冠肺炎大流行歸咎於中國，並指責中國進行駭客攻擊與網路間諜活動。康威表示，「川普非常明確地表示，一方面我們與中國有一份完全可執行的書面貿易協定，同時我們將採取強硬行動」。

中國駐休士頓總領事館是中美建交以後，中國在美國建立的第一個總領事館，在中美關係上有象徵意義。

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