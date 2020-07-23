財政部指出，考量到燃油機車屬於移動污染源，因此我國仍維持課徵17％貨物稅機制。

為防制空氣污染及促進機車產業發展，貨物稅條例第12條之5規定，燃油機車汰舊換新每輛新車減徵貨物稅最高4千元。據統計，排氣量50cc以上125cc以下機車占整體比率約85％，平均每輛機車貨物稅稅額6,649元，只要有汰舊換新減免4千元優惠，減稅金額約占貨物稅額約六成。

截至今年6月30日，我國適用汰舊換新優惠的機車車輛達177萬輛，減徵稅額71億元；另電動機車依同條例第12條之3規定免徵貨物稅。

現行規定有效降低民眾購車負擔及提升民眾換車意願，對空氣污染防制及機車產業發展已發揮實質效益。

官員指出，現行汰舊換新減徵措施將於明年1月7日屆期，不過目前經濟部、交通部及行政院環境保護署均支持展延五年，只要下半年修法通過，即可展延汽車、機車汰舊換新優惠到2026年。

(工商 )