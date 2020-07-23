據住展雜誌今（23）日公布統計指出，北台灣各縣市今年Q2新建案房價漲多跌少，北北桃三都房價漲至2018年反彈以來新高，且漲幅略微放大。

另新竹Q2房價雖然持平，但房價水位仍處於波段高點。北台灣Q2僅基隆、宜蘭地區房價微跌。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年上半年雖然利空頻仍，空方迎來「瘟疫」、「失業率創高」與「全球經濟衰退」等多尊大神，但央行急降息和貨幣寬鬆政策激出資金行情，資金瘋狗浪一舉淹沒空頭。縱使不少購屋族此時無法接受房價上漲，但在資金行情威力之下，「天要下雨，娘要嫁人；房價要漲，由不得人」。

台北市Q2新建案成交均價來到87萬／坪，較Q1上漲1.9萬／坪、季漲幅約2％。

新北市Q2新建案成交均價為39.3萬／坪，比Q1微漲0.1萬／坪、季漲幅近0.3％，與北市一樣創下2018年反彈以來新高價位。

桃園市Q2房價漲至23.1萬／坪，較Q1上漲0.3萬／坪、季漲幅約1.3％，亦創下反彈以來最高水位。

基隆與宜蘭是唯二房價下滑的縣市，基隆季跌約1.4％，宜蘭季跌約0.5％。

(工商 )