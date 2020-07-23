美到出水，就從保濕開始！

俗話說的好「世上沒有醜女人只有懶女人！」自古以來，愛美就是女人天性。究竟如何美到出水？從基礎保養做起就對了！尤其洗面乳、化妝水、乳液不可少，肌膚保濕更是最、最、最重要的一環。

其中，網友公認最快速方便的保養妙方，自然就是「敷面膜」啦！就像大陸女星范冰冰曾公開表示，自己一天至少敷1～2片面膜，追求美麗絕不偷懶。

有鑑於此，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，為你找到連嘗過百草的保養魔人也力推，討論度發燒、好感度驚天高的十大保濕力爆強開架「保濕面膜」，讓你補水內建女神光的同時還能省荷包！

「乾妹妹」及「保養魔人」都公認的命定保濕面膜，此生不能沒有它！

1. SENKA 專科

網友激推：完美保濕特潤面膜

想要素顏也漂亮？選對面膜真的超重要！其中，專科推出的「完美保濕特潤面膜」最受網友青睞，榮登冠軍寶座！

不僅價格親民，開架就買得到，特殊製作技術還把保濕精華「微米」化，幫助水潤成分直接浸透角質底層，帶給肌膚前所未見的潤澤感，皮膚宛如水煮蛋光滑彈嫩，叫人忍不住想天天敷一片！

專科使用的面膜布是三種纖維材質合成，有極高的抓水力，能將包裝內所有精華液一次套牢，完整的讓臉部吸收，一滴都不浪費，CP值簡直高到破表～

另外專科面膜連剪裁都超講究，每一款臉型都適用，服貼度叫人意想不到！也因為這樣薄透又親膚，彷彿隱形面膜，網路上不少網友都有感直呼，終於找到人生的命定面膜！

就算你屬於偏油性膚質，夏日敷完後稍微以清水或化妝水擦拭，隔天也依舊能維持驚為天人的水潤光效果，堪稱24小時長效保濕，讓皮膚摸起來飽滿Q彈，不信你瞧瞧底下這些網友的回饋，就知道為何專科面膜被稱為國民保濕面膜，成為水水們瘋搶囤貨的明星商品。

「專科真的都乖乖待在臉上，完全沒有滑動困擾」

「特潤款好用！晚上敷隔天臉超好摸」

「這款面膜就跟名字一樣，真的超超超保濕」

「保濕度來說真的滿不錯，冬天我都OK，夏天我應該不適合，滋潤度怕有點高」

「面膜紙比較薄，有副珍珠膜，面膜很好展開不會黏住或歪掉，剪裁也恰當，整體來說是很符合保濕這個訴求」

2. Neogence 霓淨思

網友推薦：玻尿酸保濕面膜

擁有40ml高濃度保濕精華的「Neogence 霓淨思-玻尿酸保濕面膜」，也堪稱女孩們的保濕救星！因為其含有修護受損角質的重要成份「尿囊素」，能幫助肌膚開啟自動修護模式。加上裡頭無添加容易刺激皮膚的酒精、香料，所以備受許多雷射術後，欲加強保濕、調理脆弱膚質的網友推崇。

3. Innisfree

網友推薦：innisfree綠茶面膜

打開包裝會飄出淡淡茶香的「innisfree-綠茶面膜」，也是許多人的心頭好。因為其主要成分「濟州美肌綠茶」，是廠商鑽研2401種綠茶後，獨家開發出「不能喝只供保濕」的茶種，所以胺基酸含量不僅是一般綠茶的1.5倍，光種類還多達16種！滿滿補水成分，怪不得吸引一票人回購。

4. NARUKO 牛爾親研（NRK）

網友推薦：玻尿酸鎖水保濕面膜

由美容教主牛爾老師一手打造的「NARUKO 牛爾親研-玻尿酸鎖水保濕面膜」，在美容界也不容小覷。因為其內涵經典的鎖水磁石成分，並搭配獨家潤膚配方，所以據說能發揮「抓水、補水、鎖水、持水」4道活水作用，將水分一層層鎖在肌膚裡，一年四季通通派得上場！如此實力派，難怪令網友超驚豔！

5. Dr. Morita 森田藥粧

網友推薦：高保濕菁華露面膜

同樣那「膜」厲害的還有它，台灣本土老字號品牌 Dr. Morita 森田藥粧的「高保濕菁華露面膜」！

由於其面膜布使用的是彈性極佳的日本隱形天絲材質，所以別說你臉上每一條細紋它都幫你照顧到了，裡頭保濕複合成分，還讓人輕鬆養出奶油肌！難怪不少人喜歡妝前使用，盼維持一整天容光煥發的好氣色。

6. MIRAE 未來美

網友推薦：8分鐘面膜（補水款）

由韓國醫美品牌「MIRAE 未來美」與江南首席醫美專業團隊共同打造合作的「8分鐘面膜-補水款」，顧名思義讓你8分鐘就變美，比市面許多敷15分鐘見效的面膜要省時許多，最主要原因是其「壓力絲」布膜，有令人讚嘆的高回彈力及拉伸性，能短時間內深入肌膚紋理，將保濕精華快速導入，吸收速度宛如特快列車！再也不用擔心睡前敷到睡著，結果面膜沒摘，皮膚隔天乾巴巴！

7. TTM 提提研

網友推薦：Aqua極潤長效保濕面膜

你沒看錯！銅板價的面膜也能如此高端！這款號稱征服法國的台灣面膜-「TTM 提提研 Aqua極潤長效保濕面膜」也讓人敷一片就想回購！因為其採用全球唯一連續長纖維布膜，有超高保水性，加上內涵雙重舒緩配方，能加倍呵護敏感肌膚，創造全天候補水、儲水、鎖水的循環效果，因此睡前敷，隔天肌膚不僅Ｑ彈，保濕度也超持久！

8. 我的美麗日記

網友推薦：玻尿酸極效保濕面膜

緊接著，大家再熟悉不過的「我的美麗日記-玻尿酸極效保濕面膜」，也是姊妹們極力推薦！因為其保濕配方取自高分子聚水精華，所以質地清透，讓人敷完清爽無負擔又充滿水感。加上此款面膜的玻尿酸保濕成分呈多元特殊結構，能緊緊抓住肌膚裡每一滴水份，保濕續航力十足，包準你每次出門都像鎂光燈打在臉上，面子高高掛！

9. 韓國 WONJIN Effect 原辰

網友推薦：急救保濕面膜

你也是「超難商量的敏感肌」嗎？那來自韓國的「WONJIN Effect 原辰-急救保濕面膜」記得家裡一定要囤！因為其使用專為敏弱肌開發的超纖薄面膜紙，所以透氣性極高，不易紅癢。加上每片面膜都含有15支玻尿酸安瓶精華容量，誠意十足，讓人每次敷完皮膚像喝飽了水，盈潤飽滿的水漾肌迅速出爐，說是約會前的急救真的也不為過啊！

10. 石澤研究所 毛穴撫子

網友推薦：日本米精華保濕面膜

最後，這款包裝超可愛，吸睛度十足的「石澤研究所 毛穴撫子-日本米精華保濕面膜」，也讓網友敷的嫑嫑，堪稱素顏美人必備！因為其採用100%日本國產米萃取精華製成，能幫助肌膚回到嬰兒零毛孔狀態，如白米飽滿且充滿彈性，加上使用時，米發酵的天然香氣會陣陣撲鼻，因此不少網友都直呼舒壓療癒，想每天敷上一片。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月01日至2020年06月30日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『高CP值保濕面膜』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次結果為DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（keypo.tw）， 以關鍵字進行語意情緒判斷，並結合「網友討論聲量」與「好評影響力」兩大指標， 採各佔50%之比例所做出的綜合評比排名。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)