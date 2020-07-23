前年洪姓士官長涉嫌藉維修名義，多次進入承德艦戰情室，利用隨身碟拷貝電腦裡的通信程式，最高法院維持原判決，認定洪男犯行明確，依無故取得公務機關電腦或其相關設備之電磁紀錄等罪將他判處1年6月徒刑。

檢方起訴指控，洪男明知海軍艦指部不得攜帶隨身硬碟登艦，在艦上也不得拷貝任何行政電腦、通信系統、戰鬥系統等設備資訊，卻假借維護電腦、進入承德鑑戰情室，持事先自電腦商場購得的隨身硬碟拷貝機密資。

2018年1月檢調搜索洪男住處，查扣到洪男拷貝軍事機密的硬碟。2018年10月高雄高分檢檢察官更率高雄市調處、軍事安全總隊反情報工作站及憲兵單位，前往停靠於左營軍港的承德艦上進一步勘驗，洪男也於同月遭到撤職。

洪男坦承認多次進入承德艦戰情室，拷貝、收集安迅6號、安迅7號兩部電腦的通信程式，調查人員對硬碟進一步進行數位鑑識，發現共128個檔屬「國家機密亦屬軍事機密」、2個檔「國家機密亦屬國防機密」。

(中時 )