民進黨高雄市長補選候選人陳其邁（左）23日走訪日月光半導體，與業者互動，右起為日月光半導體執行長吳田玉、日月光半導體行政長汪渡村。（林瑞益攝）

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁23日走訪日月光半導體，對於國民黨候選人李眉蓁的論文涉嫌抄襲，中山大學學生要發起撤銷李的學位，陳其邁指出，他鼓勵李議員應該要出來面對，說明清楚過程，有所交代。

陳其邁表示，中山大學是高雄學術的重鎮，學術的要求對於學生或老師，都是有更嚴格的標準。學生基於維護學校的聲譽，對於李議員要求有更多說明，是再合理不過的事情。

他指出，李議員應該要好好地向社會說明清楚這論文到底怎麼來的，高達那麼多的相似度，96％的相似度，他是沒有注意看，不過從媒體報導來看這顯然是有很大的爭議。

至於走訪日月光半導體，陳其邁與立委劉世芳等人與業者交流意見。陳其邁表示，希望藉由日月光在先進半導體製程裡面的智慧製造技術轉移，讓其他高雄傳統產業能夠進行數位轉型。

陳其邁說，日月光在智慧製造這一塊，尤其因應5G未來的發展，日月光也走在很前面，所以這些技術都會讓製造業快速地翻轉，它帶來的效果將會創造更多優質的就業機會。

(中時 )